Соседям не по себе: вы не поверите, чем знаменита усадьба из «Формулы любви» сейчас

Художественный фильм Марка Захарова «Формула любви» советские зрители увидели в 1984 году. Картина сразу же полюбилась поклонникам, которые оценили не только игру актеров, но и старинный особняк, где проходит большая часть фильма. Как оказалось, знаменитый особняк до сих пор стоит на подъезде в столицу, но привлекает он публику не из-за своего прошлого в кино.

Как пишут журналисты, уже несколько лет дом разваливается и практически полностью превратился в руины. Публика же приезжает туда, так как уверена, что на территории дома зарыт клад. Регулярно там можно встретить искателей сокровищ, которые перерывают остатки дома и лишь приближают его полное разрушение.

Некоторые местные жители при этом утверждают, что ночью из особняка слышатся пугающие звуки. Якобы в развалинах поселился призрак, который пугает туристов.

При этом, как пишет «Экспресс газета», несколько лет назад инициативные предприниматели пытались восстановить дом. Одна из инвестиционных групп взяла его в аренду на 49 лет лет и должна была в кратчайшие сроки навести порядок на территории. Однако репутация дома, как уверены местные жители, сильно напугала инвесторов, что реставрация так и не началась.