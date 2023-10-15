Соседову тоже досталось: Апина раскрыла грандиозный обман на шоу «Суперстар!»

Телепрограмма «Суперстар!» порадовала зрителей тем, что вернула на экраны звезд 1990-х. Одной из участниц шоу стала экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина.

Певица не скрывала, что согласилась на предложение лишь ради гонораров, хотя отметила, что они могли быть и посолиднее. Тем более что исполнительница пожалела о своем участии в шоу.

Если поначалу Апиной понравилась ответственная работа организаторов, пение живьем и постоянные репетиции, то второй сезон ее откровенно разочаровал. Все дело в том обмане, который предлагали зрителям. По словам певицы, участники были вынуждены записывать фонограмму не в самых лучших условиях.

А самым неприятным моментом для звезды эстрады стали критические комментарии членов жюри. Причем в профессионализме некоторых из них она откровенно засомневалась.

«Стоишь перед ними как на лобном месте, а тебя поливают. Еще и такие люди, как „великий“ Соседов», — подчеркнула исполнительница в шоу «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук».

Апина призналась, что до сих пор не может забыть некоторые несправедливые замечания, прозвучавшие в ее сторону. Поэтому она была даже рада, что быстро покинула второй сезон шоу.