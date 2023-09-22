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Соседов презирает одну певицу, родившуюся в известной семье: вот о ком речь

22 сентября 2023 13:15
Соседов презирает одну певицу, родившуюся в известной семье: вот о ком речь

Там, где есть хорошие связи, талант не нужен.

Родители хотят для своих детей всего самого лучшего. Не исключением являются и знаменитости, которые стремятся подготовить своим отпрыскам тепленькое местечко в жизни. Правда, от таких «лучших побуждений» часто страдают уши слушателей, решивших насладиться песней очередного звездного ребенка.

Сергей Соседов не раз жестко высказывался о кумовстве в шоу-бизнесе. Музыкальный критик никогда не стеснялся говорить об отсутствии вокальных данных у исполнителей. Попадала под удар акулы пера и красавица Инна Маликова, дочь основателя ВИА «Самоцветы» и младшая сестра певца Дмитрия Маликова.

Комментируя выступление исполнительницы на «Славянском базаре», Соседов назвал знаменитость «безголосой пустышкой». Критик искренне возмутился, как при отсутствии выраженных талантов можно иметь звание заслуженной артистки России.

Соседов презирает одну певицу, родившуюся в известной семье: вот о ком речь
Фото: Кадр YouTube «Алёна, блин!», Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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