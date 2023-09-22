Соседов презирает одну певицу, родившуюся в известной семье: вот о ком речь

Там, где есть хорошие связи, талант не нужен.

Родители хотят для своих детей всего самого лучшего. Не исключением являются и знаменитости, которые стремятся подготовить своим отпрыскам тепленькое местечко в жизни. Правда, от таких «лучших побуждений» часто страдают уши слушателей, решивших насладиться песней очередного звездного ребенка.

Сергей Соседов не раз жестко высказывался о кумовстве в шоу-бизнесе. Музыкальный критик никогда не стеснялся говорить об отсутствии вокальных данных у исполнителей. Попадала под удар акулы пера и красавица Инна Маликова, дочь основателя ВИА «Самоцветы» и младшая сестра певца Дмитрия Маликова.

Комментируя выступление исполнительницы на «Славянском базаре», Соседов назвал знаменитость «безголосой пустышкой». Критик искренне возмутился, как при отсутствии выраженных талантов можно иметь звание заслуженной артистки России.