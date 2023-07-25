Соседов постарался: скандал вокруг нечестного судейства на «Славянском базаре» набирает обороты

Сергей Соседов на провокационные высказывания никогда не скупился. Критик был шокирован тем, что произошло на «Славянском базаре» в Витебске, и теперь в шоу-бизнесе назревает новый скандал.

Ранее Соседов возмутился тому, что судьи фестиваля ставили нечестные оценки участникам. По мнению критика, одних исполнителей жюри незаслуженно превозносило, а других — выбивало из седла. Такое замечание до глубины души возмутило Этери Бериашвили.

Джазовая вокалистка находилась в числе судей, поэтому претензии Соседова приняла на свой счет. При этом она удивилась лицемерию знаменитости, уточнив, что у Сергея была не одна возможность высказать ей все свои претензии, но он деликатно промолчал. Зато в беседе с журналистами был более словоохотлив.

Вдобавок исполнительница заявила, что в замечаниях Соседова нет ни капли правды. Артистка подчеркнула, что она и ее коллеги относились к участникам непредвзято.