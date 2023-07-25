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Соседов ошеломлен: Повалий неожиданно отличилась на «Славянском базаре»

25 июля 2023 11:59
Соседов ошеломлен: Повалий неожиданно отличилась на «Славянском базаре»

Артистка представила свою новую песню.

Последние месяцы публика активно обсуждает неожиданную пропажу Таисии Повалий. Певица перестала давать концерты и появляться на светских мероприятиях, из-за чего поклонники начали строить пугающие теории. Однако, как оказалось, их домыслы далеки от правды.

По словам музыкального критика Сергея Соседова, ему удалось пообщаться с прославленной артисткой на «Славянском базаре». И Повалий поразила его новой композицией, которая, как уверен Соседов, непременно станет хитом.

«Думаю, это новый жизнерадостный хит от прекрасной певицы, и его будут просить на концертах», — цитирует слова критика Blitz+.

При этом собеседник издания отметил, что внешне Повалий выглядела бодрой и свежей. А причины отмены концертов могут быть связаны не только с проблемами со здоровьем, поэтому поклонникам не о чем беспокоиться.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press, Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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