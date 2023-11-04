Соседов не оставил мокрого места от известного певца: в 90-е женщины мечтали родить от него
Критик знает толк в унижениях.
Еще совсем недавно Рома Жуков был кумиром целого поколения. По экс-участнику группы «Мираж» сходила с ума вся страна. Женщины выстраивались в очередь за автографом музыканта, но хотели, конечно же, большего. Сейчас артист остепенился и «успокоился», но армия фанатов осталась.
Правда, в ряды этой армии совершенно точно не готов вступать Сергей Соседов. Критик оказался занят любимым делом. Он критиковал вокальные данные Жукова и его артистические способности. А дело было на шоу «Суперстар!», где экс-участник «Миража» исполнил песню Стаса Михайлова «Сердце из чистого золота».
Но если Лера Кудрявцева и Маша Распутина, сидя в жюри, мягко сказали, что не поверили бы такому признанию в любви, то Соседов попросту рассвирепел.
«Ты, Рома, был закрыт эмоционально, именно поэтому тебе не поверили девушки наши. И я не поверил, получилось ни туда и ни сюда», — резко высказался телеведущий.