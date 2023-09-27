Соседов назвал имя лучшей певицы России: многие смеются над звездой

Сергей Соседов обычно жестко критикует известных артистов, но есть у музыкального критика и любимчики. Скандальный телеведущий рассказал, кого считает лучшей певицей в российском шоу-бизнесе. Разумеется, это не Алла Пугачева, на которую эксперт давно точит зуб.

Журналист выразил недоумение по поводу того, что Лолита Милявская до сих пор не имеет звания народной или хотя бы заслуженной артистки. По его мнению, вторым экс-супругу Александра Цекало должны были наградить автоматом, а первым — ввиду ее бешеной популярности у народа.

Жгучая брюнетка ничуть не расстроена из-за того, что чиновники так и не признали ее заслуги. Такому повороту исполнительница только рада, поскольку не хочет никому быть обязанной.

«Лолиту это не греет», — цитируют Соседова СМИ.

Между тем многие россияне полностью согласны с мнением критика. У Лолиты армия фанатов, которые не только с упоением слушают ее песни, но и смеются над ее эпатажными выходками и откровениями. То звезда выйдет на сцену в прозрачном комбинезоне, ничуть не стесняясь лишнего веса, то выдаст пикантные подробности личной жизни. Впрочем, именно за это ее и любят.