Соседов камня на камне не оставил от известного певца: артиста зря обожают миллионы

Сергей Лазарев считается одним из самых успешных музыкантов современной России. Число его фанатов исчисляется миллионами, а поклонники никогда не скупятся на комплименты в адрес артиста. При этом, как оказалось, музыкальный критик Сергей Соседов не разделяет этих восторгов.

По словам эксперта, несколько лет назад его выгнали из студии шоу Андрея Малахова, где должен был присутствовать и сам исполнитель. Первое время Соседов не догадывался, почему ему запретили участвовать проекте, но позднее узнал, что виной всему Сергей Лазарев, который лично попросил редакторов избавиться от него. А причина этого — высказывания Соседова об одной из песен знаменитости.

«Лазарев такой финт выбросил. Это не от хорошего воспитания», — рассказал критик в эфире YouTube-шоу FAMETIME TV.

Соседов не скрывает, что все еще зол на артиста. И при следующей встрече обещает высказать Лазареву все свое недовольство и точно не будет скрывать правду.