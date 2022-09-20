Сорвут любовный куш: этим двум знакам Зодиака повезет уже в конце сентября

В ближайшее время у этих знаков зодиака наладится личная жизнь.

Осень считается одним из самых романтичных времен года. Яркие краски, стук капель дождя, теплый свет фонарей в ранних сумерках настраивают на лирический лад. Так и хочется прогуляться по парку под руку с любимым человеком или посидеть вдвоем в уютном кафе. Тем, у кого еще нет пары, астрологи советуют не расстраиваться - уже в конце сентября некоторым знакам зодиака повезет в любви.

Телец

Представители земного знака испытывают потребность в любви, тепле и заботе. Когда рядом нет человека, который мог бы окружить их вниманием и которому они могли бы дарить его взамен, Тельцы расстраиваются и чувствуют себя на редкость несчастными. В последние несколько месяцев в личной жизни многих уроженцев этого знака длилась черная полоса.

Они были одиноки и ничего не могли с этим поделать - любые попытки наладить свою личную жизнь оборачивались провалом или горьким разочарованием.

Астрологи обещают, что ситуация коренным образом изменится уже в конце сентября 2022. Судьбоносное знакомство произойдет в самый неожиданный момент, когда Тельцы уже потеряют всякую надежду на лучшее. Звезды говорят, что с большой долей вероятности будущий избранник сам проявит инициативу и позовет Тельца на чашечку кофе. Отношения с этим человеком будут развиваться благоприятно, вполне возможно, что именно с ним представитель знака захочет связать свою судьбу.

Рак

Для людей, рожденных под знаком Рака, любовь и семья имеют первостепенное значение. Никакие карьерные высоты не смогут заменить уроженцу водного знака тепло семейного очага. Рак изначально настроен только на серьезные отношения, игры в любовь и флирт ради флирта не для него. Однако этому знаку сложно найти человека, который имел такие же взгляды на жизнь и планы на будущее.

Все предыдущие попытки завязать крепкие отношения заканчивались для Рака разбитым сердцем и слезами.

Небесные светила принесли представителям знака хорошие новости - уже в конце сентября у Раков есть много шансов познакомиться с человеком, с которым они идеально подойдут друг другу. Астрологи советуют знаку не стесняться проявлять инициативу - будущий избранник обязательно это оценит и заинтересуется. К тому же в конце сентября Раки будут обладать повышенной привлекательностью для противоположного пола - им стоит воспользоваться шансом и взять судьбу в свои руки.