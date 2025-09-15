«Сорвали куш»: мини-сериал от Netflix забрал сразу 8 наград — был обречен на успех по одной простой причине

Всего четыре серии, но сколько эмоций.

Церемония вручения премии «Эмми» обернулась триумфом для британской криминальной драмы Netflix «Переходный возраст». Сериал получил сразу восемь наград, а его создатель и исполнитель одной из главных ролей Стивен Грэм забрал две статуэтки лично: за актерскую игру и как соавтор лучшего мини-сериала 2025 года.

Здесь события начинаются с ареста 13-летнего подростка Джейми, обвиняемого в жестоком убийстве одноклассницы. По мере развития сюжета выясняется, что мальчик оказался под влиянием идей блогера Эндрю Тейта и стал жертвой жестокой травли.

На протяжении четырех серий зрители видят все: арест, беседы с детским психологом, работу следователей, собирающих улики, и попытки понять, как ребенок смог решиться на столь страшное преступление.

В чем же секрет успеха?

Драмы о подростках и убийствах не редкость. Они часто вызывают интерес зрителей, но редко добираются до уровня больших наград. В случае «Переходного возраста» почти все решило актерское мастерство.

Стивен Грэм получил награду за роль отца мальчика.

Эрин Доэрти выиграла как лучшая актриса второго плана за образ судебного психолога.

Оуэн Купер, для которого это был дебют, стал лучшим актером второго плана — и это в свои 15 лет. Его способность переключаться от милого, детского образа к жестокому манипулятору оказалась пугающе убедительной.

Критики единодушны: именно актеры вытянули этот проект на уровень, достойный «Эмми».

Успех такого шоу, как "Переходный возраст", зависит от мастерства юного исполнителя, и с Купером они сорвали куш, — говорили они.

Сериал также взял призы за лучшую режиссуру (Фил Барантини) и лучший сценарий (Джек Торн и Стивен Грэм). В результате «Переходный возраст» оказался проектом, где все карты сошлись, как надо: сильный каст, продуманный сценарий и работа режиссера, создающего сжатую, нервную атмосферу.

Успех «Переходного возраста» — это не просто хайп на теме. Это пример того, как талантливый состав команды, где каждая единица важна, может превратить мрачную криминальную драму в событие года.

