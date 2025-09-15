«Сорвали куш»: мини-сериал от Netflix забрал сразу 8 наград — был обречен на успех по одной простой причине

Церемония вручения премии «Эмми» обернулась триумфом для британской криминальной драмы Netflix «Переходный возраст». Сериал получил сразу восемь наград, а его создатель и исполнитель одной из главных ролей Стивен Грэм забрал две статуэтки лично: за актерскую игру и как соавтор лучшего мини-сериала 2025 года.
Здесь события начинаются с ареста 13-летнего подростка Джейми, обвиняемого в жестоком убийстве одноклассницы. По мере развития сюжета выясняется, что мальчик оказался под влиянием идей блогера Эндрю Тейта и стал жертвой жестокой травли.
На протяжении четырех серий зрители видят все: арест, беседы с детским психологом, работу следователей, собирающих улики, и попытки понять, как ребенок смог решиться на столь страшное преступление.
В чем же секрет успеха?
Драмы о подростках и убийствах не редкость. Они часто вызывают интерес зрителей, но редко добираются до уровня больших наград. В случае «Переходного возраста» почти все решило актерское мастерство.
- Стивен Грэм получил награду за роль отца мальчика.
- Эрин Доэрти выиграла как лучшая актриса второго плана за образ судебного психолога.
- Оуэн Купер, для которого это был дебют, стал лучшим актером второго плана — и это в свои 15 лет. Его способность переключаться от милого, детского образа к жестокому манипулятору оказалась пугающе убедительной.
Критики единодушны: именно актеры вытянули этот проект на уровень, достойный «Эмми».
Успех такого шоу, как "Переходный возраст", зависит от мастерства юного исполнителя, и с Купером они сорвали куш, — говорили они.
Сериал также взял призы за лучшую режиссуру (Фил Барантини) и лучший сценарий (Джек Торн и Стивен Грэм). В результате «Переходный возраст» оказался проектом, где все карты сошлись, как надо: сильный каст, продуманный сценарий и работа режиссера, создающего сжатую, нервную атмосферу.
Успех «Переходного возраста» — это не просто хайп на теме. Это пример того, как талантливый состав команды, где каждая единица важна, может превратить мрачную криминальную драму в событие года.
