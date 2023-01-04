Сорвали генетический джекпот: от дочерей Сталлоне дыхание перехватит (фото)

Сильвестр Сталлоне не только успешный актер и голливудская звезда, но еще и многодетный отец. В первом браке у него родились два сына, один из которых, к несчастью, умер в 2012 году. А от третьего союза с моделью Дженнифер Флавин выросли три дочери. Когда Сильвестр позирует с наследницами и супругой, от снимка сложно отвести глаза. Девушки будто сорвали генетический джекпот, взяв все лучшее от внешности родителей. Больше всего сестры-блондинки похожи на свою красавицу-мать.

Старшая дочка Сталлоне, 26-летняя София окончила Колумбийский университет. На ее счету есть несколько ролей в фильмах и сериалах, но сейчас она намерена развивать модный и косметический бизнес. 24-летняя Систин успела в качестве модели принять участие в рекламных кампаниях и выйти на подиум. Сейчас девушки выпускают собственный лайфстайл-подкаст.

Младшей дочери Сталлоне Скарлет в этом году исполнилось 20 лет. Судя по ее соцсетям, девушка предпочитает проводить свободное время за отдыхом с друзьями и сестрами.