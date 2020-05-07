Сорвалась с диеты: Анастасия Волочкова показала, как жарит шашлык во дворе

Анастасия Волочкова редко пребывает в унынии. Режим самоизоляции и пандемия тоже не расстраивают 44-летнюю балерину. На своей странице в Instagram она продолжает публиковать фотографии и видео, на которых сплошной позитив.

«С Новым годом! С новым наступающим счастьем!» – пишет веселая Настя в мае.

Артистка добавляет, что устала от окружающей обстановки и считает, что «пора выходить из шизофрении».

На снимках и видеороликах Волочкова отдыхает с шашлыком в руках возле мангала. При этом рядом действительно наряжена новогодняя елка.

На другой фотографии видны только ноги звезды и столик, накрытый на двоих. На столе нехитрые закуски и вино, а также свечи и розы. Это наводит на мысль о том, что застолье носит романтический характер.

Удивляет, что балерина готовится все это попробовать и даже побаловать себя кусочком шашлыка. Ведь многим известно, что звезда сидит на строгой диете и питается только полезной пищей.

Стоит отметить, что Анастасия Волочкова закрыла возможность комментировать посты на своей странице. Так что мнение многомиллионной армии подписчиков балерины осталось загадкой.