Сорвала генетический джекпот: ахнете, увидев французскую Анну Каренину в 56 лет

Актриса Софи Марсо сыграла множество ярких ролей, но в России многие помнят ее в образе Анны Карениной из одноименного фильма 1997 года. После премьеры этой картины количество поклонников звезды заметно выросло.

Артистка и не думает завершать свою карьеру: она по-прежнему пользуется спросом среди режиссеров. К такому успеху у киноделов знаменитость привел не только драматический талант, но и невероятная внешность.

Фанаты Софи отмечают, что та сорвала генетический джекпот. Все потому, что с годами Марсо совершенно не меняется: в свои 56 лет она выглядит великолепно.

Ранее звезда экрана говорила, что ни разу не ложилась под нож хирурга. При этом она не стала отрицать того, что если посчитает нужным улучшить свою внешность, то обратится за помощью к специалистам. В любом случае пока официальных подтверждений тому, что артистка сделала пластику, не поступало.