Сорвала джекпот в генетической лотерее: обомлеете, увидев дочь Арнольда Шварценеггера

В браке с Марией Шрайвер у Арнольда Шварценеггера появилось четверо детей — две дочери и два сына. Первой на свет появилась Кэтрин. Она родилась 13 декабря 1989 года в Калифорнии.

С детства звездная наследница была окружена заботой и любовью своего отца. Часто она бывала на съемочных площадках проектов, в которых играл ее папа. По словам Шварценеггера, такое времяпрепровождение его дочери не нравилось, поэтому она постоянно плакала.

С тех пор немало воды утекло: Кэтрин повзрослела и связала свою жизнь с актером Крисом Праттом. Она активно ведет социальные сети, где не стесняется показывать себя во всей красе, чем немало радует интернет-пользователей.

Глядя на фото и видео Кэтрин, подписчики отмечают, что та явно сорвала джекпот в генетической лотерее. От своих родителей знаменитость взяла все самое лучшее: она стала настоящей красавицей, которая может похвастаться и стройной фигурой, и миловидным личиком.