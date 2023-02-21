Сорок лет играет старушек: обомлеете, увидев главную кинобабушку страны в юности

Не всем актерам удается прославиться в молодости. Ко многим признание и почет приходят с годами, что ничуть не умаляет их успеха. Так, главная бабушка отечественного экрана Галина Стаханова знает об этом не понаслышке.

Актриса начала свой карьерный путь с культовой картины «Девчата». В этой комедии она исполнила небольшую роль Гали. Узнать в этой дородной круглолицей девушке известную сегодня «бабушку» практически невозможно.

Затем последовали другие эпизодические сцены, которые не могли раскрыть талант актрисы в полной мере. Она решила переквалифицироваться в гримера и костюмера, однако спустя много лет вернулась к любимому ремеслу. И не зря.

Артистка стала играть роли бабушек с 1983 года, а ее звездный час настал в 90-е. Стаханова начала сниматься в рекламе, где играла сварливых, но харизматичных бабушек. Затем Галина Константиновна стала все чаще получать предложения от режиссеров. На ее счету роли в картинах «Старые клячи», «Вор», «Шуб-баба Люба!» и «Елки».

Сегодня Стахановой 82 года. Актриса ведет скромный образ жизни: она проводит много времени с дочерью и внучкой, а также любит играть в боулинг.