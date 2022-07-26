«Сор из избы»: вот чем могла закончиться «Фабрика звезд» из-за романа Шульгина

На «Фабрике звезд-3» завязался роман между участницей проекта Юлией Михальчик и продюсером Александром Шульгиным. Мужчина писал песни специально для фаворитки, активно способствовал ее продвижению. Бывшие «фабриканты» вспоминали, что от него исходила буквально «романтическая агрессия» в сторону избранницы, настолько явно он хотел быть с ней рядом.

«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали

Замечали эту протекцию со стороны продюсера и педагоги. Оказалось, что «Фабрика звезд» из-за романа Шульгина могла закончиться увольнением одного из преподавателей. Педагог Владимир Коробка признался, что в третьем сезоне проекта самой ритмичной была Светлана Светикова, а остальным участника требовалось больше времени для подготовки. Однако на «раскрутке» некоторых из «фабрикантов» продюсер настаивал особенно. По всей видимости, о более качественном обучении Михальчик попросили и Владимира. Он намекнул, что всерьез рассматривал возможность ухода из проекта после одного из инцидентов. Но подробности сообщать не стал.