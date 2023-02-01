Соперницу Собчак заставили раскошелиться: во сколько обошлось идеальное тело

В нулевые Ксению Собчак часто сравнивали с Пэрис Хилтон. Объединяло их действительно многое: состоятельные и влиятельные родители, тяга к шоу-бизнесу и гламурной светской жизни, нежелание заводить детей.

Однако со временем звездные красавицы-блондинки одумались. Собчак впервые стала матерью еще в 2016 году: теперь уже бывшему мужу Максиму Виторгану она подарила сына Платона. Пэрис же догнала свою соперницу только сейчас. В СМИ пишут, что светская львица и ее супруг Картер Реум стали родителями.

Вот только Пэрис, в отличие от Собчак, поступила хитро. В 41 год она не стала вынашивать ребенка и рожать самостоятельно, а обратилась за услугами суррогатной матери. Нельзя исключать проблем со здоровьем у знаменитости, однако одна из причин такого решения — желание сохранить идеальную фигуру.

Если Собчак приходилось самой приводить себя в форму после рождения сына, то Пэрис уже готова блистать на красных ковровых дорожках и обложках глянца. Правда, удовольствие это оказалось не из дешевых: чтобы сохранить свое тело подтянутым, звезде пришлось заплатить суррогатной матери 125 тысяч долларов, хотя обычно стоимость подобной услуги варьируется от 50 до 100 тысяч долларов.