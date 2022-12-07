Соперница подмешала яд: падчерицу короля из «Золушки» постигла жуткая участь

Эраст Гарин запомнился советским зрителям не только как талантливый режиссер, но и актер. Для многих поколений детей в СССР он остался королем из «Золушки». Он был женат на своей помощнице Хесе Локшиной, что не помешало ему завести роман на стороне.

Харизматичный актер смог обаять театроведа Любовь Рудневу. К моменту встречи с ним она воспитывала дочку Алену от актера Леонида Аграновича. Но ради союза с Эрастом женщина пожертвовала отношениями. От него Любовь родила дочку Ольгу. Несмотря на то, что Гарин вскоре вернулся к законной жене, он поддерживал девочек. Но его падчерицу ждала ужасная участь.

Красавице Алене завидовали коллеги по онкологическому институту. Близкие женщины считали, что одна из старших медсестер и была причастна к ее уходу из жизни. Она приревновала падчерицу актера к врачу, с которым Алену на самом деле связывала только дружба. Ольга Гарина была уверена, что недоброжелательница подсыпала яд в лекарства, которые постоянно принимала сестра. Она успела только доехать до дома после работы и потеряла сознание от боли. Врачи уже не могли ей помочь, пишет «Экспресс газета».