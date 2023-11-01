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Соперница Элизабет Тейлор: какой красавицей в молодости была валиде-султан

1 ноября 2023 20:30
Соперница Элизабет Тейлор: какой красавицей в молодости была валиде-султан

Актриса разбила десятки мужских сердец.

Небахат Чехре, сыгравшая валиде-султан в «Великолепном веке», и в 76 лет способна дать фору любой голливудской звезде первой величины. В молодости актриса тоже была очень красива, причем с детства знала это и пользовалась.

Уже в 15 лет Чехре феерически победила в конкурсе красоты «Мисс Турция», став самой красивой девушкой в стране. На волне успеха она начала строить модельную карьеру, но передумала. Мечта стать артисткой оказалась сильнее.

Актерский дебют Чехре состоялся в канун совершеннолетия и был крайне удачным. Девушка снялась в огромном количестве популярных и известных турецких фильмов. Но огромную популярность артистке не только внутри своей страны, но и во всем мире принесла, разумеется, роль валиде в сериале «Великолепный век», где Небахат сыграла блистательно.

Соперница Элизабет Тейлор: какой красавицей в молодости была валиде-султан
Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» (2011–2014), социальные сети
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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