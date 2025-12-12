Меню
Sony не стала ждать сборов: «28 лет спустя» получит третью часть, а Киллиан Мерфи — шанс завершить историю, начатую в 2002 году

12 декабря 2025 11:21
И нет, речь не о коротком камео — роль заметно крупнее.

Кажется, Sony даже не станет ждать сборов второго фильма — реакции первых зрителей помогли принять решение. «28 лет спустя: Храм костей» еще не вышел в прокат, премьеру назначили на 16 января 2026-го, но студия уже дала зеленый свет третьей части. Причем настолько уверенно, будто франшиза и не переживала двадцатилетних пауз и сложных переходов между авторами.

Главная новость для фанатов — возвращение Киллиана Мерфи. Он сыграл Джима в «28 дней спустя», и с него начался этот бешеный постапокалипсис. В «Храме костей» он появится буквально на пару минут в финале, будто оставляя фундамент на следующую главу.

По слухам, его мимолетное появление вырастет в почти главную роль в третьем фильме. Алекс Гарланд уже пишет сценарий, а Мерфи не просто согласен, а участвует в продюсировании всей трилогии.

Выживание на чистом адреналине

Если попытаться описать мир «28 лет спустя» одним предложением, получится что-то вроде: «Великобритания, где вирус ярости почти съел все человеческое, а остатки людей разрушают друг друга и без всякой заразы». Зараженные эволюционируют, люди сходят с ума по-своему — и какой из лагерей выглядит страшнее, решают уже сами зрители.

Поэтому возвращение Мерфи сюда — это шанс соединить две эпохи франшизы, поставить рядом персонажа, который видел начало всего кошмара, с героями, живущими в его кульминации.

Почему Sony так торопится с трилогией

Все просто: вторая часть оказалась настолько удачной на тестовых показах, что студия решила не растягивать удовольствие. Первую картину — «28 лет спустя» — Дэнни Бойл выпустил в июне, и она собрала внушительные 70 миллионов только в США и 151 миллион по миру. Для хардкорного хоррора из нулевых — результат близкий к чуду.

У студии был пункт в договоре на третий фильм, но его отложили до лучших времен. Эти «лучшие времена», судя по всему, наступили прямо сейчас. Тем более что сам Бойл не раз признавался: он бы с удовольствием снял финальную часть.

Вся франшиза к этому моменту набрала почти 300 миллионов долларов мировых сборов. А культовый статус серии растет быстрее, чем ее бюджет.

Можно смело говорить о том, что Джим возвращается — и ровно настолько, чтобы у фанатов хватило времени вспомнить, за что полюбили персонажа Мерфи. К сожалению, дату премьеры триквела пока не назначили, но нам бы для начала увидеть сиквел, а потому уже все остальное.

Ранее мы писали: Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка

Фото: Legion-media
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
