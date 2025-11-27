Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Сон сумасшедшего параноика»: у нас этот советский мульт ругают десятилетиями, а на Западе ставят в пример — Disney до него, как до Луны

«Сон сумасшедшего параноика»: у нас этот советский мульт ругают десятилетиями, а на Западе ставят в пример — Disney до него, как до Луны

27 ноября 2025 19:34
«Сон сумасшедшего параноика»: у нас этот советский мульт ругают десятилетиями, а на Западе ставят в пример — Disney до него, как до Луны

В СССР даже не хотели пускать на ТВ.

Одни зрители до сих пор вспоминают этот мультфильм с тревожным комом в горле, другие – с восторгом, называя его едва ли не главным откровением советской анимации. «Ежик в тумане» — редкий случай, когда отечественный зритель не понял, а мир оценил так высоко, что поставил маленькую 10-минутную ленту в один ряд с великими произведениями мирового кино.

Что же в нем такого, что спустя полвека продолжает делить аудиторию на восхищенных поклонников и недоумевающих критиков?

Мрачная история о смысле жизни

Когда Юрий Норштейн взялся за рассказ Сергея Козлова, он не стал переводить его на «детский упрощенный язык» — наоборот, сделал то, что в советской мультипликации происходило редко: превратил простую историю в почти мифологическое эссе. Из мягкого текста выросла философская медитация о страхе, одиночестве, доверии и красоте неизвестности.

«Сон сумасшедшего параноика»: у нас этот советский мульт ругают десятилетиями, а на Западе ставят в пример — Disney до него, как до Луны

При этом уникальная стилистика едва не лишила мультфильм шанса появиться на советском телевидении. Руководители сомневались: не слишком ли «туманно» для детей? Не чересчур ли странно? Но то, что казалось рискованным экспериментом в СССР, за границей воспринималось как прорыв.

Награды и признание

И действительно — как только мультфильм попал в мировую культурную среду, его начали ставить в пример. В Японии, на фестивале «Лапута», его признали лучшей анимационной работой всех времен. В опросе 140 кинокритиков из разных стран «Ежик в тумане» занял первое место, а следом расположилась другая работа Норштейна — «Сказка сказок».

Голливуд включил фильм в список выдающихся достижений мировой анимации еще в 80-х, а международные фестивали наградили его десятками призов — от Чикаго до Мельбурна.

«Сон сумасшедшего параноика»: у нас этот советский мульт ругают десятилетиями, а на Западе ставят в пример — Disney до него, как до Луны

И все же дома картина продолжает вызывать споры. На русскоязычных площадках легко найти разгромные отклики: зрители называют мультфильм «слишком мрачным», «пугающим», «бессюжетным».

Что же такого гениального все здесь видят? Не понимаю я философию этого советского мультфильма. По-моему здесь показан сон сумасшедшего параноика.

А вот на IMDb — совершенно другой тон. Для западных зрителей (которые, к слову, ставят 8,1 балла) — это пример того, как выглядит анимация, если она не обязана быть «милой» и «песенной».

«Сон сумасшедшего параноика»: у нас этот советский мульт ругают десятилетиями, а на Западе ставят в пример — Disney до него, как до Луны

Один из рецензентов пишет, что если бы эту историю адаптировал Disney, Ежик стал бы «пуховидным комочком с песенками и принцессами». Но именно благодаря Норштейну перед зрителем предстало путешествие о состоянии души.

Бесспорный шедевр русской анимации, потрясающе красивое путешествие в глубины разума, который иногда называют величайшим анимационным фильмом всех времен, и я всецело поддерживаю это название.

Может быть, поэтому споры вокруг «Ежика в тумане» не утихают. Он не предлагает готовых ответов, не развлекает и не учит — он разговаривает со зрителем на языке ощущений. Одни этот язык понимают с первого взгляда. Другим он кажется чужим. Но равнодушным мультфильм не оставляет никого.

Ранее мы писали: Что посмотреть на новогодних каникулах: 11 лучших советских мультфильмов

Фото: Legion-Media, кадры из мультфильма «Ежик в тумане» (1975)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Читать дальше 9 декабря 2025
Почему Пятачок заикается, а Иа грустит: стоит пересмотреть «Винни-Пуха», и становится ясно — эти ребята не такие уж и простые Почему Пятачок заикается, а Иа грустит: стоит пересмотреть «Винни-Пуха», и становится ясно — эти ребята не такие уж и простые Читать дальше 9 декабря 2025
Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Читать дальше 9 декабря 2025
382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР 382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР Читать дальше 9 декабря 2025
Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд Читать дальше 8 декабря 2025
Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны Читать дальше 7 декабря 2025
За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик Читать дальше 10 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше