«Сон сумасшедшего параноика»: у нас этот советский мульт ругают десятилетиями, а на Западе ставят в пример — Disney до него, как до Луны

В СССР даже не хотели пускать на ТВ.

Одни зрители до сих пор вспоминают этот мультфильм с тревожным комом в горле, другие – с восторгом, называя его едва ли не главным откровением советской анимации. «Ежик в тумане» — редкий случай, когда отечественный зритель не понял, а мир оценил так высоко, что поставил маленькую 10-минутную ленту в один ряд с великими произведениями мирового кино.

Что же в нем такого, что спустя полвека продолжает делить аудиторию на восхищенных поклонников и недоумевающих критиков?

Мрачная история о смысле жизни

Когда Юрий Норштейн взялся за рассказ Сергея Козлова, он не стал переводить его на «детский упрощенный язык» — наоборот, сделал то, что в советской мультипликации происходило редко: превратил простую историю в почти мифологическое эссе. Из мягкого текста выросла философская медитация о страхе, одиночестве, доверии и красоте неизвестности.

При этом уникальная стилистика едва не лишила мультфильм шанса появиться на советском телевидении. Руководители сомневались: не слишком ли «туманно» для детей? Не чересчур ли странно? Но то, что казалось рискованным экспериментом в СССР, за границей воспринималось как прорыв.

Награды и признание

И действительно — как только мультфильм попал в мировую культурную среду, его начали ставить в пример. В Японии, на фестивале «Лапута», его признали лучшей анимационной работой всех времен. В опросе 140 кинокритиков из разных стран «Ежик в тумане» занял первое место, а следом расположилась другая работа Норштейна — «Сказка сказок».

Голливуд включил фильм в список выдающихся достижений мировой анимации еще в 80-х, а международные фестивали наградили его десятками призов — от Чикаго до Мельбурна.

И все же дома картина продолжает вызывать споры. На русскоязычных площадках легко найти разгромные отклики: зрители называют мультфильм «слишком мрачным», «пугающим», «бессюжетным».

Что же такого гениального все здесь видят? Не понимаю я философию этого советского мультфильма. По-моему здесь показан сон сумасшедшего параноика.

А вот на IMDb — совершенно другой тон. Для западных зрителей (которые, к слову, ставят 8,1 балла) — это пример того, как выглядит анимация, если она не обязана быть «милой» и «песенной».

Один из рецензентов пишет, что если бы эту историю адаптировал Disney, Ежик стал бы «пуховидным комочком с песенками и принцессами». Но именно благодаря Норштейну перед зрителем предстало путешествие о состоянии души.

Бесспорный шедевр русской анимации, потрясающе красивое путешествие в глубины разума, который иногда называют величайшим анимационным фильмом всех времен, и я всецело поддерживаю это название.

Может быть, поэтому споры вокруг «Ежика в тумане» не утихают. Он не предлагает готовых ответов, не развлекает и не учит — он разговаривает со зрителем на языке ощущений. Одни этот язык понимают с первого взгляда. Другим он кажется чужим. Но равнодушным мультфильм не оставляет никого.

