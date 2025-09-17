Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт

Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт

17 сентября 2025 14:15
Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт

Впрочем, харизматичный распределитель тоже никуда не денется.

Выход сериала «Игра в кальмара: Америка» все еще не подтвержден, но, похоже, это уже не просто слухи. Netflix официально молчит, однако западные инсайдеры уверяют: спин-офф корейского феномена все-таки запустили в разработку.

Более того, кастинг якобы уже стартовал — и главным лицом американской версии шоу станет вовсе не Кейт Бланшетт, мелькнувшая в роли распределителя в финале дорамы, а звезда киновселенной Marvel Пом Клементьефф, сообщает Cinemaholic.

Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт

Зрителям она хорошо знакома по роли Мантиис в «Стражах Галактики» и двух «Мстителях» — «Войне бесконечности» и «Финале».

Клементьефф успела отметиться и в блокбастерах вне Marvel: в «Миссия невыполнима. Смертельная расплата» и «Игре киллера» с Дейвом Батистой она доказала, что может играть не только экзотических инопланетян.

Теперь, если верить источникам, именно ей достанется американский аналог пути Сон Ки Хуна — обедневшего игрока, вынужденного пройти смертельные испытания ради денег.

Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт

Съемки проекта, по слухам, начнутся в начале 2026-го в Лос-Анджелесе, а сценарий написал Деннис Келли. Также Кейт Бланшетт все-таки появится в сериале в той же роли, что и в третьем сезоне оригинальной «Игры в кальмара».

Похоже, через пару лет мы действительно увидим, как «Игра в кальмара» перекочует в американские реалии — и узнаем, чем их версии смертельных игр на выживание будут отличаться от корейских.

Ранее мы писали: Попросили ИИ назвать 5 сериалов, цепляющих с первых минут: составил крутой топ-5 с рейтингами 8+ — и детективы, и спорт, и дорама

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара», фильма «Стражи галактики. Часть 3» (2023)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Смотреть теперь просто невозможно»: ляп с оторванной рукой Севики в «Аркейне» множит драму на ноль — его заметили спустя 3 года «Смотреть теперь просто невозможно»: ляп с оторванной рукой Севики в «Аркейне» множит драму на ноль — его заметили спустя 3 года Читать дальше 18 сентября 2025
Саспенс по-корейски: 5 свежих дорам-триллеров, которые смотрят взахлеб — сразу два проекта Disney ворвались в топ Саспенс по-корейски: 5 свежих дорам-триллеров, которые смотрят взахлеб — сразу два проекта Disney ворвались в топ Читать дальше 17 сентября 2025
Один из самых ожидаемых сериалов 2025-го на подходе: Netflix покажет долгожданный хит с Джудом Лоу 18 сентября — отмечайте в календаре Один из самых ожидаемых сериалов 2025-го на подходе: Netflix покажет долгожданный хит с Джудом Лоу 18 сентября — отмечайте в календаре Читать дальше 16 сентября 2025
«Сорвали куш»: мини-сериал от Netflix забрал сразу 8 наград — был обречен на успех по одной простой причине «Сорвали куш»: мини-сериал от Netflix забрал сразу 8 наград — был обречен на успех по одной простой причине Читать дальше 15 сентября 2025
«А мог стать “Игрой престолов”»: 4 сезон «Ведьмака» похоронили еще до премьеры — хватило пары кадров с Хемсвортом в роли байкера-Геральта «А мог стать “Игрой престолов”»: 4 сезон «Ведьмака» похоронили еще до премьеры — хватило пары кадров с Хемсвортом в роли байкера-Геральта Читать дальше 14 сентября 2025
В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный Читать дальше 13 сентября 2025
Никаких вам 400 млн: Netflix урезал гонорары корейским актерам — досталось даже красавцу из «Поднятия уровня в одиночку» Никаких вам 400 млн: Netflix урезал гонорары корейским актерам — досталось даже красавцу из «Поднятия уровня в одиночку» Читать дальше 13 сентября 2025
«Мы вообще копеечные»: почему «Аркейн» такой дорогой — один только первый сезон обошелся в $100 млн «Мы вообще копеечные»: почему «Аркейн» такой дорогой — один только первый сезон обошелся в $100 млн Читать дальше 18 сентября 2025
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году Читать дальше 17 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше