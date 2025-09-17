Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт

Впрочем, харизматичный распределитель тоже никуда не денется.

Выход сериала «Игра в кальмара: Америка» все еще не подтвержден, но, похоже, это уже не просто слухи. Netflix официально молчит, однако западные инсайдеры уверяют: спин-офф корейского феномена все-таки запустили в разработку.

Более того, кастинг якобы уже стартовал — и главным лицом американской версии шоу станет вовсе не Кейт Бланшетт, мелькнувшая в роли распределителя в финале дорамы, а звезда киновселенной Marvel Пом Клементьефф, сообщает Cinemaholic.

Зрителям она хорошо знакома по роли Мантиис в «Стражах Галактики» и двух «Мстителях» — «Войне бесконечности» и «Финале».

Клементьефф успела отметиться и в блокбастерах вне Marvel: в «Миссия невыполнима. Смертельная расплата» и «Игре киллера» с Дейвом Батистой она доказала, что может играть не только экзотических инопланетян.

Теперь, если верить источникам, именно ей достанется американский аналог пути Сон Ки Хуна — обедневшего игрока, вынужденного пройти смертельные испытания ради денег.

Съемки проекта, по слухам, начнутся в начале 2026-го в Лос-Анджелесе, а сценарий написал Деннис Келли. Также Кейт Бланшетт все-таки появится в сериале в той же роли, что и в третьем сезоне оригинальной «Игры в кальмара».

Похоже, через пару лет мы действительно увидим, как «Игра в кальмара» перекочует в американские реалии — и узнаем, чем их версии смертельных игр на выживание будут отличаться от корейских.

