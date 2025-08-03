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Сон Ки Хун всегда платит свои долги: мистер Ким погиб в «Игре в кальмара» не просто так — его судьба была предопределена еще в 1 сезоне

3 августа 2025 07:00
Сон Ки Хун всегда платит свои долги: мистер Ким погиб в «Игре в кальмара» не просто так — его судьба была предопределена еще в 1 сезоне

Персонаж прошел арку искупления, но его это не спасло.

Если внимательно следить за судьбой Сон Ки Хуна в «Игре в кальмара», можно заметить закономерность: все, кто однажды издевался над ним, в итоге получают по заслугам.

Иль Нам умер. Фронтмен остался жив, но потерял единственного человека в мире, к которому испытывал тепло (с братом-то уже не помириться!) — самого Ки Хуна. А мистер Ким, бывший ростовщик, прошел путь от садиста до героя — но все равно погиб, ведь иначе и быть не могло.

В первом сезоне мистер Ким предстал настоящим чудовищем. Он ловит Ки Хуна в туалете, бьет по лицу, угрожает лишить глаза и почки, если не вернет долг, и заставляет подписать отказ от прав собственной кровью. Прямо и недвусмысленно: ты — ничто, ты у меня в кармане. После выигрыша в Игре Ки Хун расплатился, но не забыл.

Сон Ки Хун всегда платит свои долги: мистер Ким погиб в «Игре в кальмара» не просто так — его судьба была предопределена еще в 1 сезоне

Казалось бы, потом Ким «отмылся» — помогал выследить Вербовщика, работал на Ки Хуна, даже действовал как преданный боец. Но карма в этой вселенной не прощает никого. В момент, когда Ким бросается наперекор приказу и вступает в бой, он уже подписал себе приговор.

Его хватают, заставляют играть в русскую рулетку в формате «камень-ножницы-бумага», и он жертвует собой ради друга.

Можно сколько угодно говорить, что Ким изменился, стал «не таким», но вселенная «Игры в кальмара» не верит в раскаяние. Она верит в баланс. Каждый, кто однажды перешел грань, расплатится. Пусть не сразу. Пусть умрет как герой. А вы ведь заметили, что самому Ки Хуну весь этот путь тоже идеально подходит?

Ранее мы писали: «Как у BLACKPINK»: цвета в «Игре в кальмара» выбраны не случайно — вот почему игроки в зеленом, а охрана в красном

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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