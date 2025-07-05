Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сомнительное удовольствие: Клинт Иствуд хотел снять сиквел к этому провалившемуся блокбастеру — поклонники молились, чтобы этого не произошло

Сомнительное удовольствие: Клинт Иствуд хотел снять сиквел к этому провалившемуся блокбастеру — поклонники молились, чтобы этого не произошло

5 июля 2025 07:58
Сомнительное удовольствие: Клинт Иствуд хотел снять сиквел к этому провалившемуся блокбастеру — поклонники молились, чтобы этого не произошло

Боевик-франшиза начинала вполне успешно, но со временем скатилась в пропасть.

За годы в киноиндустрии Клинт Иствуд добился статуса одного из самых уважаемых актеров и режиссеров, которые могут заниматься абсолютно любым проектом, к которым у них лежит душа — однако в некоторых случаях стоило бы все-таки воздержаться от таких затей. Сам Клинт Иствуд известен в первую очередь благодаря работе над всевозможными вестернами и триллерами, которым не суждено было стать большими франшизами, но над последними режиссер тоже был не прочь поработать.

Так, когда-то Иствуд был действительно заинтересован в том, чтобы снять сиквел к некогда успешному боевику — фильм, снятый другим режиссером, в итоге с треском провалился в прокате и разочаровал критиков.

Клинт Иствуд был готов снять «Неудержимые 3»

Сомнительное удовольствие: Клинт Иствуд хотел снять сиквел к этому провалившемуся блокбастеру — поклонники молились, чтобы этого не произошло

Хотя изначально режиссера рассматривали на одну из ролей в боевике, сам Иствуд впоследствии выразил желание поработать над картиной по другую сторону камеры — в одном из интервью он упомянул, что вряд ли согласился бы именно сыграть в «Неудержимых 3», но рассмотрел бы возможность стать режиссером фильма. В результате не случилось ни того, ни другого — снимал фильм Патрик Хьюз, а Клинт Иствуд в процессе в целом никак не участвовал.

«Неудержимые 3» стали одной из самых слабых частей франшизы

Кадр из фильма «Неудержимые 3»

Первый фильм серии, вышедший в 2010 году, стартовал достаточно бодро, собрав в мировом кинопрокате около 275 миллионов долларов с бюджетом в 80 миллионов, хотя в целом не получил особой похвалы от критиков. Сиквел показал результаты получше, а вот с выходом третьей части франшиза снова начала сдавать позиции — «Неудержимые 3» едва окупились в прокате, собрав 215 миллионов долларов при бюджете в 100 миллионов, а затем и вовсе получили целую коллекцию номинаций на анти-премию «Золотая малина».

Четвертый фильм, премьера которого состоялась в 2023 году, провалился с еще более громким треском, собрав 50 миллионов с бюджетом в 100 миллионов и получив рейтинг в 14% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Кстати, «Неудержимые 4» вошли в нашу подборку худших боевиков, которые не смог спасти даже звездный актерский состав — о других провалившихся фильмах читайте тут.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Неудержимые 3» (2014)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Читать дальше 23 июля 2025
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Читать дальше 22 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Читать дальше 22 июля 2025
Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор Читать дальше 22 июля 2025
Этот фильм Стивена Спилберга режиссер «Паразитов» считает одной из лучших кинолент столетия Этот фильм Стивена Спилберга режиссер «Паразитов» считает одной из лучших кинолент столетия Читать дальше 22 июля 2025
Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Читать дальше 22 июля 2025
Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Читать дальше 21 июля 2025
Кристофер Нолан обожает эту спортивную комедию с Вуди Харрельсоном — и даже смотрел ее в кино трижды Кристофер Нолан обожает эту спортивную комедию с Вуди Харрельсоном — и даже смотрел ее в кино трижды Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше