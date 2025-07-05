Сомнительное удовольствие: Клинт Иствуд хотел снять сиквел к этому провалившемуся блокбастеру — поклонники молились, чтобы этого не произошло

За годы в киноиндустрии Клинт Иствуд добился статуса одного из самых уважаемых актеров и режиссеров, которые могут заниматься абсолютно любым проектом, к которым у них лежит душа — однако в некоторых случаях стоило бы все-таки воздержаться от таких затей. Сам Клинт Иствуд известен в первую очередь благодаря работе над всевозможными вестернами и триллерами, которым не суждено было стать большими франшизами, но над последними режиссер тоже был не прочь поработать.

Так, когда-то Иствуд был действительно заинтересован в том, чтобы снять сиквел к некогда успешному боевику — фильм, снятый другим режиссером, в итоге с треском провалился в прокате и разочаровал критиков.

Клинт Иствуд был готов снять «Неудержимые 3»

Хотя изначально режиссера рассматривали на одну из ролей в боевике, сам Иствуд впоследствии выразил желание поработать над картиной по другую сторону камеры — в одном из интервью он упомянул, что вряд ли согласился бы именно сыграть в «Неудержимых 3», но рассмотрел бы возможность стать режиссером фильма. В результате не случилось ни того, ни другого — снимал фильм Патрик Хьюз, а Клинт Иствуд в процессе в целом никак не участвовал.

«Неудержимые 3» стали одной из самых слабых частей франшизы

Первый фильм серии, вышедший в 2010 году, стартовал достаточно бодро, собрав в мировом кинопрокате около 275 миллионов долларов с бюджетом в 80 миллионов, хотя в целом не получил особой похвалы от критиков. Сиквел показал результаты получше, а вот с выходом третьей части франшиза снова начала сдавать позиции — «Неудержимые 3» едва окупились в прокате, собрав 215 миллионов долларов при бюджете в 100 миллионов, а затем и вовсе получили целую коллекцию номинаций на анти-премию «Золотая малина».

Четвертый фильм, премьера которого состоялась в 2023 году, провалился с еще более громким треском, собрав 50 миллионов с бюджетом в 100 миллионов и получив рейтинг в 14% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Кстати, «Неудержимые 4» вошли в нашу подборку худших боевиков, которые не смог спасти даже звездный актерский состав — о других провалившихся фильмах читайте тут.