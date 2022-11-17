«Солярис» мог стоить Хари лица: ни один зритель не заметил жуткий эксперимент

Успех пришел к дочери Сергея Бондарчука Наталье после съемок в фильме «Солярис» 1972 года. Роль Хари, гостьи из воспоминаний главного героя, стала визитной карточкой актрисы. Но съемки могли стоить Наталье лица.

Работа над картиной оказалась очень эмоциональной: Бондарчук старалась выложиться на все 100%, чтобы оправдать доверие режиссера Андрея Тарковского. Сложнее всего ей далась сцена воскрешения: по сценарию Хари должна была выпить кислород, чтобы превратиться в лед. Гримеры приготовили специальный кристаллизующийся раствор, который мог создать нужный эффект на экране. Предполагалось, что в подобном виде актриса пробудет в кадре всего несколько секунд, но Тарковский увлекся выстраиванием нужного ракурса. Через полторы минуты Бондарчук ощутила острую боль — твердая маска начала рвать ей лицо.

К счастью, травм от такого жуткого эксперимента удалось избежать. Наталье оперативно облили лицо водой, чтобы смыть опасный состав.