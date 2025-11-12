Солу Гудману – 65, и он уже на пенсии: но вот еще 5 сериалов о гениальных аферистах (№4 снял сам Хайзенберг)

Сегодня Солу Гудману – тому самому адвокату с душой торговца поддельными часами – стукнуло 65. Можно официально на пенсию, но Гудман вряд ли бы согласился: мошенничество – это ведь не профессия, а образ жизни.

В честь юбилея Джимми МакГилла вспоминаем еще пять сериалов о гениальных аферистах, которые обводили вокруг пальца полицию, мафию и даже здравый смысл.

«Типа моя жена» (Imposters, 2017–2018, 7.8 на IMDb)

Темная комедия, которая заслуживала куда больше, чем два сезона. Главная героиня Мэдди профессионально выходит замуж за богатых и сбегает с их деньгами – по заданию таинственного Доктора, куратора всей схемы.

Когда ее бывшие жертвы решают объединиться, начинается череда двойных игр и перевернутых ролей.

Ума Турман и Майки Мэдисон мелькают в камео, а сценарий то и дело бросает неожиданные крючки. Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть, как обман может быть изящным искусством.

«Подлый Пит» (Sneaky Pete, 2015–2019, 8.0)

Да, Хайзенберг не только варил «запрещенку», но и придумал один из лучших сериалов о мошенниках (на пару с автором «Доктора Хауса»).

Джованни Рибизи играет бывшего афериста, который после тюрьмы крадет личность сокамерника и притворяется его родственником.

Дальше – бесконечная игра в «кто кого переиграет»: криминал, драма, ирония и немного семейного ада. Крэнстон появляется в первом сезоне, напоминая, что все великое начинается с хорошей лжи.

«Менталист» (The Mentalist, 2008–2015, 8.2)

Патрик Джейн, бывший псевдомедиум, использовал обман ради денег, пока его трюк не стоил жизни жене и дочери. Теперь он помогает калифорнийским следователям ловить преступников, применяя все то же искусство манипуляции – только по другую сторону закона.

«Менталист» – это идеальный баланс между детективом и психологическим триллером: наблюдательность, сарказм и неизменная ухмылка Саймона Бейкера делают каждую серию маленьким шоу о человеческих слабостях.

«Белый воротничок» (White Collar, 2009–2014, 8.2)

Нил Кэффри – вор, фальшивомонетчик и эстет, который работает с ФБР, чтобы не вернуться за решетку. Он следит за белыми воротничками, обманывая их с таким стилем, что впору запускать мастер-класс.

Химия между Мэттом Бомером и Тимом ДеКеем делает сериал особенным. И да, «Белый воротничок» – редкий случай, когда даже преступник выглядит как герой рекламы дорогого парфюма.

«Виртуозы» (Hustle, 2004–2012, 8.2)

Британский ответ «Одиннадцати друзьям Оушена». Компания профессиональных аферистов устраивает сложные многоходовки, маскируясь под бизнесменов, инвесторов и бог знает кого еще.

Все снято с невероятным вкусом – стиль, саундтрек, темп, актеры. «Виртуозы» доказал, что обман может быть кинематографичным удовольствием, а настоящие профессионалы не воруют – они разыгрывают.

Пока Сол Гудман доживает до пенсии, его духовные наследники продолжают учить нас старому правилу: не бывает честных людей, бывают просто те, кого еще не поймали.

