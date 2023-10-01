Соловец сделал признание: возвращение «ментов» состоится в одном случае

Сериал «Улицы разбитых фонарей» стал одним из самых культовых проектов на российском телевидении. Его герои мгновенно стали народными, а за Сергеем Селиным, Алексеем Ниловым, Александром Половцевым и их экранными коллегами закрепились образы милиционеров. Появился даже отдельный проект-ответвление «Убойная сила», где Соловец, Дукалис, Ларин и другие работали вместе с персонажами Константина Хабенского и Андрея Федорцова.

Однако трагическая смерть некоторых героев в финале пятого сезона «Улиц» сделала невозможным их дальнейшее появление на экранах. Только позже выяснилось, что ни Селин, ни Алексей Нилов не знали, что их персонажей по сюжету должны убить. Просто актеры не подписали контракт на новый сезон, и с их героями решили поступить таким жестоким образом.

На радость всем фанатам Дукалис, Соловец, Ларин и Вася Рогов появились вместе в 2021 году в новом проекте о работе правоохранительных органов. И ожидается, что эти «менты» еще могут вернуться в эфир при одном условии.