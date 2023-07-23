Соловец из «Улиц разбитых фонарей» с молодой женой выглядят как дедушка с внучкой: неловкое зрелище

Александр Половцев резко изменил свою жизнь, оставив жену после 25 лет брака. Актер променял Юлию Соболевскую на официантку Эсану Муратову. И звезду не смутило, что новая возлюбленная моложе на 18 лет.

С новой свадьбой Соловец из «Улиц разбитых фонарей» не спешил. Под венец он позвал избранницу лишь после того, как та подарила ему двоих наследников. Поговаривали, что и этот брак знаменитости трещит по швам. Якобы во время пандемии оставшийся без работы артист даже хотел вернуться к экс-супруге.

Но воссоединения бывших возлюбленных не случилось. Актер по-прежнему женат на Муратовой. По слухам, муж и жена планируют третьего ребенка. Однако не все радуются за пару. Многим кажется, что Половцев напрасно связал свою жизнь с Эсаной. Рядом с молодой возлюбленной он выглядит как дедушка. И от такого зрелища поклонникам неловко.