Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Соломина даже не рассматривали: вот кто должен был стать советским Ватсоном (фото)

Соломина даже не рассматривали: вот кто должен был стать советским Ватсоном (фото)

19 апреля 2023 07:45
Соломина даже не рассматривали: вот кто должен был стать советским Ватсоном (фото)

Постановщик ленты был в шаге от роковой ошибки.

Режиссеру Игорю Масленникову пришлось непросто, когда речь зашла о том, кто будет играть доктора Ватсона в его проекте о Шерлоке Холмсе. Свой выбор кинодел остановил на Виталии Соломине, хотя изначально даже не смотрел в сторону этого актера.

Кинодел присматривался к другим звездам отечественного кино. Например, на культовую роль претендовали Олег Басилашвили, Леонид Куравлев и Александр Калягин. Что же касается Соломина, то он был не у дел из-за своей внешности.

Голубые глаза и светлые волосы делали артиста непохожим на британца. Именно по этой причине Масленников изначально даже не включил его в свой список.

Однако по ходу проб режиссер понял, что ни один из других актеров не удовлетворяет его запросы. Кто-то был слишком «стар», а кто-то слишком популярен, поэтому мог перетянуть все внимание на себя.

В результате сопровождать детектива доверили именно Соломину. И зрители считают, что это был правильный выбор.

«Соломин — лучший вариант», «Басилашвили? Калягин? Куравлев? При всем уважении ко всем, ни разу не Ватсоны», — пишут в Сети.

Соломина даже не рассматривали: вот кто должен был стать советским Ватсоном (фото)
Фото: кадр из фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка" (1980), кадр из фильма "О бедном гусаре замолвите слово" (1980), кадр из фильма "Неоконченная пьеса для механического" (1977), кадр из фильма "Последняя жертва" (1975)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video