Соломина даже не рассматривали: вот кто должен был стать советским Ватсоном (фото)
Постановщик ленты был в шаге от роковой ошибки.
Режиссеру Игорю Масленникову пришлось непросто, когда речь зашла о том, кто будет играть доктора Ватсона в его проекте о Шерлоке Холмсе. Свой выбор кинодел остановил на Виталии Соломине, хотя изначально даже не смотрел в сторону этого актера.
Кинодел присматривался к другим звездам отечественного кино. Например, на культовую роль претендовали Олег Басилашвили, Леонид Куравлев и Александр Калягин. Что же касается Соломина, то он был не у дел из-за своей внешности.
Голубые глаза и светлые волосы делали артиста непохожим на британца. Именно по этой причине Масленников изначально даже не включил его в свой список.
Однако по ходу проб режиссер понял, что ни один из других актеров не удовлетворяет его запросы. Кто-то был слишком «стар», а кто-то слишком популярен, поэтому мог перетянуть все внимание на себя.
В результате сопровождать детектива доверили именно Соломину. И зрители считают, что это был правильный выбор.
«Соломин — лучший вариант», «Басилашвили? Калягин? Куравлев? При всем уважении ко всем, ни разу не Ватсоны», — пишут в Сети.