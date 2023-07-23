Солоха в 70 закрутила роман с 30-летним красавцем: оцените, как она была хороша

Людмила Хитяева известна по многим характерным ролям. В сказке Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки» актриса перевоплотилась в ведьму Солоху, а в легендарном «Тихом Доне» ей досталась роль стервозной Дарьи. В реальной жизни Хитяева оказалась такой же роковой дамой, как и ее героини.

Личная жизнь Людмилы Ивановны была бурной и насыщенной. Первым мужем артистки стал ее коллега Александр Белокринкин, от которого она родила сына Павла. Однако семейное счастье вскоре разрушила измена супруга. Хитяева не простила предателя-прелюбодея.

Вторым мужем экранной Солохи стал хирург Борис Якобсон.

Однако и он оказался изменщиком. Затем судьба свела Хитяеву со спортсменом Валерием Леонтьевым. Они прожили вместе 20 лет, но расстались из-за отсутствия общих наследников.

На этом любовные приключения Людмилы Ивановны не закончились. В 70 лет она закрутила роман с музыкантом Андреем, которому было 30. Разница в возрасте его ничуть не смутила, ведь Хитяева была хороша собой: ухоженное лицо, сдержанный макияж, моложавый блеск в глазах.

Однако через десять лет эти отношения закончились из-за алкоголизма Андрея. Но до сих пор Людмила Ивановна вспоминает об этом романе с теплотой.