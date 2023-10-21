Солистка «Ласкового мая» возмущена концертом памяти: все, кто выступал, вытирали ноги о Шатунова

Скандалы вокруг покойного Юрия Шатунова не утихают уже больше года. Несколько дней назад в Москве прошел памятный концерт, посвященный кумиру 80-х. В представлении приняли участие звезды эстрады, среди которых Татьяна Буланова, Лариса Долина, Николай Басков, Алсу и другие. Мероприятие вызвало возмущение у коллег умершего певца.

Сначала высказался продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, пообещав проклясть всех участников концерта. Раскритиковала шоу и экс-солистка коллектива Наталья Грозовская. Артистка рассказала, что выступить в «Крокус Сити Холле» не пригласили никого, кто был связан с легендарной группой.

Грозовская добавила, что певцы, исполнявшие на сцене хиты Юрия Шатунова, вообще не знали звезду, не пришли на похороны и открытие памятника на Троекуровском кладбище.