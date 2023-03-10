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Киноафиша Статьи Солистка группы «Винтаж» показала наряд из одних полосочек: народ в ауте (фото)

Солистка группы «Винтаж» показала наряд из одних полосочек: народ в ауте (фото)

10 марта 2023 10:15
Солистка группы «Винтаж» показала наряд из одних полосочек: народ в ауте (фото)

Певица не стесняется откровенных образов.


 

Анна Плетнева с первых дней карьеры отличалась чувственным стилем. Артистка шокировала публику смелыми нарядами, которые акцентировали внимание на ее фигуре. И, занявшись сольной карьерой, она продолжила эпатировать публику.

Так, в своих социальных сетях Плетнева поделилась видео, сделанным на ее недавней фотосессии. В ролике 45-летняя певица позирует в высоких сапогах и боди, состоящем из узких полосок ткани, которые едва прикрывают тело.

Подписчики артистки остались в восторге от смелого видео. В комментариях они осыпали певицу комплиментами, отметив, что ее можно назвать одной из самых привлекательных и талантливых певиц в стране. По мнению пользователей Сети, Плетнева — одна из немногих российских исполнительниц, кто может позволить себе настолько откровенные наряды. Солистка группы «Винтаж» показала наряд из одних полосочек: народ в ауте (фото)

«Какая ты красивая», «Очень привлекательная», «Самая лучшая, любимая певица», — не скрывают своего восторга фанаты.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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