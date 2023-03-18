Солистка «А-Студио» показала маму в молодости: снимок произвел фурор среди россиян
Комментарии к фотографии ломятся от комплиментов.
Кети Топурия, несмотря на активность в социальных сетях, старается держать свою личную жизнь под покровом тайны. Она не слишком часто делится публикациями с членами своей семьи, но не так давно опубликовала архивный кадр со своей матерью Натальей.
На снимке Наталья запечатлена с еще совсем юной певицей. При этом на второй публикации она нянчится со своей внучкой Оливией, которая в этом году отметит 8-летие.
Запись не осталась без внимания подписчиков певицы. В комментариях фанаты с удивлением отметили, как сильно молодая Наталья похожа на подрастающую Оливию и саму Кети. Поклонники не поскупились на комплименты в адрес родных артистки, заметив, что своей красотой Кети обязана именно матери.
«Оливия — копия вашей мамы», «Мама — красотка», «Ваша мама все красивее становится», — уверены пользователи Сети.