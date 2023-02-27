Солист «Братьев Грим» женился на своей фанатке: обомлеете, увидев эту красавицу

Константин Бурдаев дважды пытался построить свою личную жизнь. Первой избранницей артиста стала радиоведущая Леся Худякова, которая скончалась от сердечной недостаточности спустя шесть лет их совместной жизни. Второй раз женился Бурдаев на Тамаре Белотеловой, но их отношения также закончились через шесть лет: артист признавался, что они с женой не сошлись характерами. После второго развода Бурдаев не скрывал, что он не уверен, сможет ли еще связать себя узами брака. Однако в 2018 году познакомился со своей давней поклонницей Татьяной, которая на 11 лет младше.

По словам певца, он сам написал Татьяне, от которой до этого получал множество сообщений в соцсетях. В новой знакомой музыкант искал поддержки после развода, но уже во время их первой встречи понял, что влюбился. В итоге уже спустя несколько недель они съехались, а через полтора года отправились в ЗАГС.

О своей жизни Бурдаев рассказывает преимущественно в социальных сетях. Он регулярно делится личными кадрами, на которых нередко можно увидеть и Татьяну. Поклонники не оставляют избранницу кумира без комплиментов, отмечая ее красоту и привлекательность.