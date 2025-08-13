Меню
Соль, перец и… лепестки роз: Памела Андерсон начала продавать дорогущие соленые огурцы — дома такие можно приготовить за 20 минут

13 августа 2025 08:56
Бюджет подсчитывать не будем, но получится явно дешевле, чем заказывать из США

Памела Андерсон давно известна не только как звезда «Спасателей Малибу» (а теперь еще и свежего «Голого пистолета»), но и как активистка, которая не боится менять жизнь и пробовать новое. В этот раз она решила заняться…овощами. Вернее, маринованными солеными огурчиками — такими же пикантными, как ее наряд в том самом сериале конца 80-х.

Да-да, именно так — «Pamela’s Pickles» поступили в продажу в сотрудничестве с лос-анджелесским брендом Flamingo Estate. Цена банки — 38 долларов (почти 3 000 рублей), и все деньги пойдут в фонд помощи дикой природе Калифорнии. Огорчает одно — за такую цену и с учётом доставки до России баночку уж точно не заказать. Благо, мы нашли альтернативу.

Что же в этих огурцах?

Рецепт — семейная реликвия, переданная Памеле от прабабушки Ви с Ванкуверского острова. Прабабушка славилась своими маринадами — огурцы всегда получались хрустящими и ароматными — а ее потомки решили добавить перчинку.

Памела улучшила классический рецепт щедрой порцией сухих лепестков роз, а ребята из Flamingo Estate приправили роскошную закуску смесью специй: розовый перец, копчёная морская соль, перец Эспелетт и гуахильо чили — мексиканский сорт с мягкой остротой и лёгкой фруктовой ноткой. Попробуем приготовить?

Как приготовить такие огурцы дома

Ингредиенты:

  • Свежие огурцы — 1 кг
  • Сухие лепестки роз — 1 ст. л.
  • Розовый перец — 1 ч. л.
  • Гуахильо чили (сухой молотый) — 1/2 ч. л.
  • Копчёная морская соль — 2 ст. л.
  • Перец Эспелетт — 1/2 ч. л.
  • Уксус (яблочный или винный) — 150 мл
  • Вода — 500 мл
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика (по желанию)
  • Свежий укроп и петрушка (по вкусу)

Приготовление:

  1. Огурцы тщательно вымойте, при желании можно оставить с кожурой или очистить. Нарежьте на полоски или кружочки — как вам нравится.
  2. В кастрюле смешайте воду, уксус, сахар и копчёную морскую соль. Доведите до кипения, помешивая, чтобы соль и сахар полностью растворились.
  3. В подготовленную горячую маринадную смесь добавьте розовый перец, молотый гуахильо чили и перец Эспелетт, хорошо перемешайте.
  4. В банку выложите слоями огурцы, сухие лепестки роз, чеснок и зелень.
  5. Залейте огурцы горячим маринадом так, чтобы они были полностью покрыты. Закройте крышкой и дайте остыть при комнатной температуре.
  6. Затем отправьте банку в холодильник минимум на 24 часа — для пропитывания вкусами и аромата. Лучше подождать пару дней.

Готово! Такие огурцы получаются хрустящими, с необычной цветочной ноткой и лёгкой пряной остротой.

Итог

Памела Андерсон сумела превратить семейную традицию в оригинальный продукт и при этом поддержать важное дело. И если баночка «Pamela’s Pickles» для вас — слишком дорогое удовольствие, можно попробовать повторить рецепт дома и добавить в огурцы частичку голливудского лоска.

Приятного аппетита!

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
