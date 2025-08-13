Соль, перец и… лепестки роз: Памела Андерсон начала продавать дорогущие соленые огурцы — дома такие можно приготовить за 20 минут

Бюджет подсчитывать не будем, но получится явно дешевле, чем заказывать из США

Памела Андерсон давно известна не только как звезда «Спасателей Малибу» (а теперь еще и свежего «Голого пистолета»), но и как активистка, которая не боится менять жизнь и пробовать новое. В этот раз она решила заняться…овощами. Вернее, маринованными солеными огурчиками — такими же пикантными, как ее наряд в том самом сериале конца 80-х.

Да-да, именно так — «Pamela’s Pickles» поступили в продажу в сотрудничестве с лос-анджелесским брендом Flamingo Estate. Цена банки — 38 долларов (почти 3 000 рублей), и все деньги пойдут в фонд помощи дикой природе Калифорнии. Огорчает одно — за такую цену и с учётом доставки до России баночку уж точно не заказать. Благо, мы нашли альтернативу.

Что же в этих огурцах?

Рецепт — семейная реликвия, переданная Памеле от прабабушки Ви с Ванкуверского острова. Прабабушка славилась своими маринадами — огурцы всегда получались хрустящими и ароматными — а ее потомки решили добавить перчинку.

Памела улучшила классический рецепт щедрой порцией сухих лепестков роз, а ребята из Flamingo Estate приправили роскошную закуску смесью специй: розовый перец, копчёная морская соль, перец Эспелетт и гуахильо чили — мексиканский сорт с мягкой остротой и лёгкой фруктовой ноткой. Попробуем приготовить?

Как приготовить такие огурцы дома

Ингредиенты:

Свежие огурцы — 1 кг

Сухие лепестки роз — 1 ст. л.

Розовый перец — 1 ч. л.

Гуахильо чили (сухой молотый) — 1/2 ч. л.

Копчёная морская соль — 2 ст. л.

Перец Эспелетт — 1/2 ч. л.

Уксус (яблочный или винный) — 150 мл

Вода — 500 мл

Сахар — 1 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика (по желанию)

Свежий укроп и петрушка (по вкусу)

Приготовление:

Огурцы тщательно вымойте, при желании можно оставить с кожурой или очистить. Нарежьте на полоски или кружочки — как вам нравится. В кастрюле смешайте воду, уксус, сахар и копчёную морскую соль. Доведите до кипения, помешивая, чтобы соль и сахар полностью растворились. В подготовленную горячую маринадную смесь добавьте розовый перец, молотый гуахильо чили и перец Эспелетт, хорошо перемешайте. В банку выложите слоями огурцы, сухие лепестки роз, чеснок и зелень. Залейте огурцы горячим маринадом так, чтобы они были полностью покрыты. Закройте крышкой и дайте остыть при комнатной температуре. Затем отправьте банку в холодильник минимум на 24 часа — для пропитывания вкусами и аромата. Лучше подождать пару дней.

Готово! Такие огурцы получаются хрустящими, с необычной цветочной ноткой и лёгкой пряной остротой.

Итог

Памела Андерсон сумела превратить семейную традицию в оригинальный продукт и при этом поддержать важное дело. И если баночка «Pamela’s Pickles» для вас — слишком дорогое удовольствие, можно попробовать повторить рецепт дома и добавить в огурцы частичку голливудского лоска.

Приятного аппетита!

Ранее мы писали: «Беспардонные хабалки берут свое»: миллениалы прозвали легендарных «Девчат» «матерой антисоветчиной» — и призвали забыть фильм насовсем