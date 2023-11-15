Сокровище из серванта: вот почему запрещено выбрасывать советский хрусталь

Сервант, до отказа набитый хрусталем, является предметом спора во многих семьях. Молодежь стремится избавиться от этого «пыльного барахла», тогда как старшее поколение не может налюбоваться на графины и вазы. Выбрасывать «реликты прошлого» точно не стоит, и на это есть резонная причина.

Коллекционеры отговаривают от идеи отнести сервиз на помойку. Изделия могут представлять ценность, поэтому рекомендуется для начала отнести хрусталь специалистам. Антиквары смогут установить, сколько можно выручить за раритет. Особенно ценятся дореволюционные изделия из-за своей редкости: они стоят до 20-50 тысяч за один предмет.

Советскую продукцию чаще всего производили на заводах «Гусь-Хрустальный» и «Победа». У хрусталя есть свои ценители. Конфетницы продают на популярных сайтах за 1500 рублей, а рюмка с графином в среднем стоит больше 2000 рублей.