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Киноафиша Статьи Соколов и рядом не стоял: ахнете, увидев с каким красавчиком живет Илана из «Уральских пельменей»

Соколов и рядом не стоял: ахнете, увидев с каким красавчиком живет Илана из «Уральских пельменей»

26 августа 2023 19:30
Соколов и рядом не стоял: ахнете, увидев с каким красавчиком живет Илана из «Уральских пельменей»

Артистка выбрала супруга под стать себе.

На протяжении долгих лет Юлия Михалкова была единственной юмористкой в составе команды «Уральские пельмени». Однако затем КВН-щики расширили свой состав, пригласив на сцену и других представительниц прекрасного пола.

Одной из самых ярких из них стала эффектная Илана Юрьева. Ей «по наследству» от Михалковой и перешли образы соблазнительных красоток. Практически сразу зрители начали судачить о ее возможных романах с коллегами, называя среди потенциальных кавалеров юмористки Дмитрия Соколова.

Но, как оказалось, сердце Юрьевой уже давно была занято. Причем, как считают подписчики звезды юмора, ее мужу и в подметки не годятся КВН-щики, ведь он и сам красавчик. Об этом комментаторы часто пишут под совместными фотками пары в соцсетях. На одной из них супруги позировали в летних образах, солнцезащитных очках и головных уборах.

Соколов и рядом не стоял: ахнете, увидев с каким красавчиком живет Илана из «Уральских пельменей»

«Красавчики», «Вы просто супер», «Видно, как муж вас любит», «Зря, чаще супруга не показываете, он очень симпатичный», «Очень красивая пара, долгих лет!», «Вы даже чем-то похожи», — отметили фолловеры.

Фото: Соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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