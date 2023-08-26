Соколов и рядом не стоял: ахнете, увидев с каким красавчиком живет Илана из «Уральских пельменей»

На протяжении долгих лет Юлия Михалкова была единственной юмористкой в составе команды «Уральские пельмени». Однако затем КВН-щики расширили свой состав, пригласив на сцену и других представительниц прекрасного пола.

Одной из самых ярких из них стала эффектная Илана Юрьева. Ей «по наследству» от Михалковой и перешли образы соблазнительных красоток. Практически сразу зрители начали судачить о ее возможных романах с коллегами, называя среди потенциальных кавалеров юмористки Дмитрия Соколова.

Но, как оказалось, сердце Юрьевой уже давно была занято. Причем, как считают подписчики звезды юмора, ее мужу и в подметки не годятся КВН-щики, ведь он и сам красавчик. Об этом комментаторы часто пишут под совместными фотками пары в соцсетях. На одной из них супруги позировали в летних образах, солнцезащитных очках и головных уборах.