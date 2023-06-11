Сохранила красоту до старости: американская «живая кукла» шокировала всех

Ширли Темпл стала звездой Голливуда уже в четыре года, а через пару лет о ней заговорил весь мир. Девочка с ангельским кукольным лицом приносила киностудии Fox Films баснословные доходы. Но довольно быстро ее слава сошла на нет.

В начале 30-х Ширли стала самой юной обладательницей «Оскара». На пике популярности девочка была музой эпатажного художника Сальвадора Дали, который посвятил ей картину. Сюрреалист назвал Темпл «самым священным монстром кино своего времени». Казалось, слава девочки будет вечной.

Но уже в 40-х повзрослевшая Ширли снималась в кино намного реже: она уже не походила на «живую куклу». Последний фильм с ее участием вышел в 1949 году. Темпл «переключилась» на карьеру на телевидении, а также занялась политикой.

В реальной жизни Ширли никогда не была паинькой и ангелом. Актриса дымила как паровоз и скрывала это. Чудесным образом это никак не сказалось на ее внешности. До преклонных лет Темпл оставалась эффектной красавицей с выразительными глазами.

Звезда «золотого Голливуда» умерла в 85 лет от болезни легких. Поклонники, узнав о ее пагубной привычке, были в шоке — девочка с ангелоподобным лицом оказалась той еще хулиганкой.