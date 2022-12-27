Согласилась выйти замуж на второй день знакомства: трагедия Ирины Феофановой

Известность к Ирине Феофановой пришла после роли в фильме «Частный детектив, или Операция „Кооперация“». Актриса необычайно гордилась сотрудничеством с Леонидом Гайдаем, которое запустило ее карьеру вперед. Но Феофанова недолго блистала на экранах, ведь уже в 90-е она не смогла найти себе место в изменившемся кинематографе, а к новому тысячелетию ее попросту забыли.

Ирина попыталась построить личное счастье, но планам помешала страшная трагедия. В 1989 году она без памяти влюбилась. Бизнесмен Сергей галантно ухаживал за актрисой, задаривал подарками и уже на второй день позвал замуж. Феофанова согласилась, но их отношения так и не дошли до свадьбы. Актриса жила как в сказке несколько месяцев, пока машина Сергея не попала в страшное ДТП. Автомобиль на полной скорости въехал в забор Александровского сада, сидевший за рулем бизнесмен скончался на месте. Официальной версией стал нечастный случай, но Ирина была уверена, что Сергея убили конкуренты.

Спустя несколько лет Феофанова вышла замуж за постановщика Владимира Фатьянова, но их брак быстро распался. Детей у актрисы не было.