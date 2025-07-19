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Софи Тернер рассказала о съемках нового фильма с Китом Харингтоном — фанатам «Игры престолов» смотреть такое будет непривычно

19 июля 2025 10:53
Софи Тернер и Кит Харингтон в сериале «Игра престолов»

В новом готическом хорроре актеры сыграли совсем не брата и сестру.

Хотя «Игра престолов» и закончилась с большим скандалом, строить успешную карьеру актерам сериала это совсем не помешало — так, как минимум двоих из них уже скоро можно будет увидеть на большом экране и в одном и том же фильме.

Грядущий готический хоррор под простым названием «Ужас» предположительно выйдет в кинотеатрах уже в следующем году, а главные роли в картине сыграли Софи Тернер и Кит Харингтон, более известные по ролям Сансы Старк и Джона Сноу в «Игре престолов».

В новом же проекте, однако, актерам пришлось отойти от образов брата и сестры, а Тернер предупредила поклонников о том, что в «Ужасе» их ждет что-то очень странное.

Софи Тернер и Кит Харингтон сыграют влюбленных в «Ужасе»

Хотя поклонники «Игры престолов» уж точно с нетерпением будут ждать выхода фильма на экраны, Софи Тернер все-таки предостерегла потенциальных зрителей — увидеть состоящих в романтических отношениях Сансу и Джона будет не так просто.

Недавно актриса рассказала чуть больше о готовящемся проекте, признавшись, что была очень рада воссоединиться на съемочной площадке с Харингтоном, которого Тернер считает своим хорошим другом. Тем не менее, актриса добавила, что в фильме их герои влюблены друг в друга, так что перевоплощаться в новый образ и для Харингтона, и для нее самой было довольно странно — учитывая то, что оба актера уже привыкли относиться друг к другу как брат и сестра.

Софи Тернер сама порекомендовала Кита Харингтона на роль в «Ужасе»

Кадр из сериала «Игра престолов»

Актриса, которая также является и исполнительным продюсером будущего фильма, долгое время была уверена, что уж точно не сможет играть возлюбленную героя Харингтона после «Игры престолов», но при этом сама же убедила создателей «Ужаса» рассмотреть актера на какую-нибудь из ролей.

По словам Тернер, идея отдать роль именно Харингтону основывалась на том, что у самой актрисы будет еще одна возможность погулять по съемочной площадке вместе с другом в средневековых одеждах — все-таки действие «Ужаса» происходит во времена Войны Роз в XV веке.

Кстати, большинство ведущих актеров «Игры престолов» так и не нашли успеха в других проектах после окончания сериала — о странной тенденции, которая похоронила карьеру долгожителей сериала, мы уже рассказывали тут.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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