Софи Лорен озвучила самое важное слово, которое должна знать каждая женщина

Одна из самых красивых актрис в мире, звезда мирового кинематографа и просто очень умная женщина с огромным жизненным опытом, великая итальянка Софи Лорен не раз удивляла окружающих каким-нибудь чрезвычайно метким или остроумным замечанием, которое позже начинали регулярно цитировать.

Одной из таких запомнившихся всем фраз Лорен стали ее слова о том, что она может произнести слово «нет» на двенадцати языках. По мнению великой актрисы, таким умением должна обладать каждая женщина, и этого будет вполне достаточно, чтобы достичь жизненного успеха.

Любовь к иностранным языкам привил Софи ее муж, режиссер Карло Понти. Фактически именно он и сделал из малоизвестной итальянки Софии Шиколоне кинодиву, которую знает весь мир. Он дал ей новое имя, заставил учиться языкам и этикету, нанял стилиста и даже избавил от привычного неаполитанского акцента.

Единственное, чему Понти не пришлось учить супругу, — это актерский талант, которым Софи обладала сама по себе. 88-летняя актриса, по ее словам, и сейчас не собирается отказываться от выгодных кинопредложений, если такие ей поступят.