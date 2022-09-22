Софи Лорен и не снилось: что стало с лицом 80-летней Ангелины Вовк

Ангелина Вовк отпраздновала свой 80-летний юбилей, появившись в студии одного из популярных телешоу. Поздравить ее со столь знаменательной датой пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса и деятели культуры.

Оказался среди них и Эммануил Виторган. Впоследствии он поделился снимками с именинницей в своих социальных сетях. Стоит признать, что увиденное потрясло публику.

Интернет-пользователи отметили, что телеведущая выглядит так, как не снилось даже Софи Лорен. В отличие от живой легенды итальянского кинематографа, телеведущая сумела сохранить свою красоту.

Поклонники удивились тому, что Вовк выглядит гораздо моложе своих лет. Впрочем, известно, что без пластики тут не обошлось. Телеведущая никогда не скрывала того факта, что обращалась за помощью к специалистам, чтобы омолодиться.