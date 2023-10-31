Содрогнетесь: Якубович стал напоминать раздувшегося старичка

Леонид Якубович уже более 30 лет является бессменным ведущим шоу «Поле чудес». За эти годы он стал настоящим народным героем, заслужив любовь миллионов поклонников. Он охотно принимает подарки в студии, переодевается в национальные наряды и пробует угощения. Благодаря доброжелательности и чуть смущенному виду за звездой ТВ уже закрепился постоянный образ «дедушки всей России».

Но время непоправимо изменило внешний вид некогда подтянутого телеведущего. Это уже не могут скрыть даже классические костюмы, которые Якубович носит на публике. На свежих снимках в соцсетях своей помощницы Риммы Агафоновой пожилой артист засветил объемный животик, чем заметно расстроил поклонников. По их мнению, теперь Якубович выглядит по-настоящему старым, как пенсионер, который не следит за собой.

«Раздобрел Леонид Аркадьевич», «Щечки большие, живот вообще шар напоминает», — написали комментаторы.

К слову, именно с Агафоновой телеведущему приписывают роман все последние годы. По слухам, Якубович давно неравнодушен к молодой помощнице.