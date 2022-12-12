Содержимое сумки раскрыто: без чего Кейт Миддлтон никогда не выйдет на публику

Под рукой у принцессы всегда должны быть четыре предмета.

Кейт Миддлтон не отстает от своей главной конкурентки за внимание публики — Меган Маркл. Принцесса Уэльская тоже может похвастаться большим количеством поклонников, жаждущих знать о ней все. В том числе и о том, что она носит в своей сумочке.

Как и любой современный человек, супруга принца Уильяма пользуется смартфоном. Свое предпочтение Миддлтон отдала iPhone 11 Pro 2019 года выпуска: его цена на сегодняшний день варьируется от 90 до 120 тысяч рублей.

Любопытно, что иногда свой гаджет монаршая особа оставляет во дворце, особенно это касается тех случаев, когда она посещает официальные или благотворительные мероприятия. Таким образом Кейт показывает всю значимость события, ради которого готова на время остаться без связи, не отвлекаясь на сообщения и звонки.

А вот без некоторых вещей Миддлтон, напротив, никогда не обходится. В ее сумочке непременно есть матирующие салфетки, чтобы вовремя придать лицу свежесть, маленькое складное зеркальце, чтобы убедиться, что прическа в полном порядке, а помада не отпечаталась на зубах. Также обязательные атрибуты принцессы — бальзам для губ и носовые платочки.