Сочувствовали зря? О чем Рыбников из «Девчат» проговорился в интервью
Актер заинтриговал разными версиями собственного детства.
Журнал «Советский экран» издавался в СССР для киноманов, желающих побольше узнать о любимых актерах. И подробности в статьях действительно встречались очень любопытные. Например, в интервью звезды «Девчат» Николая Рыбникова можно встретить его откровения о сложностях выбора профессии. По словам актера, его отец неодобрительно относился к мечте сына о сцене и настоял на поступлении в медицинский институт. Но Николаю после окончания школы все же удалось убедить родителей, что врача из него не получится.
Однако в официальной биографии актера содержатся совсем другие сведения, подметили в Дзен-канале «Вагант». Рыбников еще после восьмого класса остался сиротой, так как у него погибли и отец, и мать. А значит, родители никак не могли спорить с подросшим сыном о его будущей карьере. Причину таких несостыковок постарались раскрыть комментаторы.
«В 50-е годы не рассказывали о тяжелых пережитых годах: о сиротстве, тяготах послевоенной жизни, вот и „заретушировали“ данные», «Что редактор велел, то в интервью и написали», «Полагаю, что здесь имело место „додумывание“ интервью корреспондентами», — предположили пользователи Сети.