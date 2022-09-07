Сочувствовали зря? О чем Рыбников из «Девчат» проговорился в интервью

Журнал «Советский экран» издавался в СССР для киноманов, желающих побольше узнать о любимых актерах. И подробности в статьях действительно встречались очень любопытные. Например, в интервью звезды «Девчат» Николая Рыбникова можно встретить его откровения о сложностях выбора профессии. По словам актера, его отец неодобрительно относился к мечте сына о сцене и настоял на поступлении в медицинский институт. Но Николаю после окончания школы все же удалось убедить родителей, что врача из него не получится.

Однако в официальной биографии актера содержатся совсем другие сведения, подметили в Дзен-канале «Вагант ». Рыбников еще после восьмого класса остался сиротой, так как у него погибли и отец, и мать. А значит, родители никак не могли спорить с подросшим сыном о его будущей карьере. Причину таких несостыковок постарались раскрыть комментаторы.