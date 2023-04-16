Сочный стейк или сладкое пирожное? Этот тест точно скажет, какая вы еда

В мире существует огромное количество блюд на любой вкус - для тех, кто обожает мясо или терпеть его не может, для фанатов сладкого и поклонников соленого и т.д. Любопытно, что многие виды еды, без которых мы не представляем своей жизни, пришли к нам из глубины веков. При этом крайне сложно догадаться о том, что это так, потому что тот же попкорн видится нам как один из признаков современности. Если провести опрос среди людей на улице, большинство решат, что воздушная кукуруза была придумана специально для кинотеатров, чтобы было чего отведать во время сеанса. Но на самом деле идея нагревать кукурузу пришла и получать вздутые хрустящие шарики пришла в голову еще народам, населявшим территорию современной Мексики. Сказать, когда именно появился первый в мире попкорн, конечно же, не представляется возможным, однако во время археологических раскопок в Перу ученые обнаружили взорванные кукурузные зерна, которым было примерно 4000 лет. Попкорн в современном понимании появился в 19 веке в США. Поначалу его делали вручную, но затем изобрели специальный аппарат, и с тех пор это лакомство широко распространилось по планете.

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