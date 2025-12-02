Меню
«Сочетает "Бешеного быка" и "Таксиста"»: про этот фильм Скорсезе знают не все, а зря – единственный слэшер мэтра с «самой безумной ролью Де Ниро»

2 декабря 2025 17:09
Мартин Скорсезе

Заодно рассказали про еще один неочевидный бриллиант.

У Мартина Скорсезе – десятки культовых фильмов, и самые хайповые из них назовет любой. Но настоящие ценители и критики часто обращают внимание на другие его работы, которые у массового зрителя остаются в тени.

Мы спросили Евгения Л., автора популярного телеграм-канала о кино Grumpy Entertainment, о его любимых картинах Скорсезе. И он, минуя очевидные хиты, назвал две менее хайповых, но, по его мнению, недооцененных ленты.

«Мыс страха» (1991)

IMDb: 7.3, Кинопоиск: 7.2

Сюжет: Макс Кейди (Роберт Де Ниро), только что вышедший из тюрьмы, жаждет мести своему бывшему адвокату Сэму Боудену (Ник Колти). Макс уверен, что четырнадцать лет назад Боуден намеренно скрыл улику, которая могла бы его оправдать.

Теперь, вынашивавший план все эти годы, Макс находит Боудена, который живёт тихой жизнью с женой и пятнадцатилетней дочерью, и начинает методично терроризировать их семью, стремясь преподать им жестокий «урок».

«Хоть сам по себе фильм и является ремейком, но его отличают две особенности. Во-первых, это первый и единственный слэшер в карьере Скорсезе. Во-вторых, это пожалуй самая безумная роль Де Ниро.

Тут он сочетает в себе физическую форму из "Бешеного быка" и выкрученное на максимум безумие из "Таксиста", благодаря чему он даёт зрителю одного из самых пугающих маньяков в истории кино», – отмечает критик.

«Молчание» (2016)

IMDb: 7.2, Кинопоиск: 7.1

Сюжет: В XVII веке в Японии, где христианство находится под строжайшим запретом, двое священников-иезуитов отправляются в опасное путешествие. Их цель – найти своего наставника и продолжать тайно нести учение Христово.

На своём пути они сталкиваются с жестокими преследованиями, ставящими под сомнение не только их веру, но и сам смысол их миссии.

«Длинный эпос Скорсезе о христианах-миссионерах в Японии просто не поняли в момент выхода... Но я этот фильм полюбил за счет его медитативного ритма и прекрасной игры Эндрю Гарфилда.

Язык не поворачивается назвать его скучным, потому что при довольно медленном развитии он полон мощных и жестоких сцен пыток и отличной истории о верности своим идеалам», – подчеркнул Евгений Л.

Так что если вы уже пересмотрели все хиты Скорсезе и ищете, куда двинуться дальше, то отличной отправной точкой могут стать именно эти две мощные, но не столь очевидные работы. «Мыс страха» для острой порции психоза от Де Ниро, и «Молчание» – для глубокого и выматывающего погружения.

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
