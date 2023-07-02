Собственный сын заткнул Барановскую за пояс: вот что выяснилось

Артем Аршавин вовсю наступает на пятки собственной матери. Сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина никогда ни в чем не нуждался, но нахлебником его не назовешь. Звездный наследник давно самостоятельно зарабатывает на все свои «хотелки».

Уже в 12 лет Артем дебютировал на сцене Большого театра как актер. Юноша получил роль в опере «Билли Бадд». Играть пришлось на английском языке, но для Аршавина-младшего это не проблема: им он владеет в совершенстве.

К тому же начинающий артист часто выступает в качестве ведущего на всевозможных мероприятиях — начиная от приватных детских праздников и заканчивая масштабными фестивалями и концертами. Нередко он выходит на сцену вместе с Барановской. Мать и сын просят за свою работу гонорар, размер которого начинается от одного миллиона рублей.

При этом ведущая шоу «Мужское/Женское» честно признается: собственный сын уже заткнул ее за пояс.