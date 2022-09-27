Собственник, манипулятор и ревнивец: мужчины этих знаков зодиака невыносимы в отношениях
Жить с ними под одной крышей - сущее наказание.
В романтических отношениях не все бывает гладко - без ссор и конфликтов не обходится ни одна пара. Однако бывают случаи, когда разногласия становятся практически ежедневными, а упреки звучат из уст чаще, чем комплименты и признания в любви. В этом случае стоит задуматься, быть может, дело в партнере? Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых способны превратить романтическую связь в настоящий ад.
Рак
Мужчины, появившиеся на свет под знаком Рака, известны своей эмоциональностью. С одной стороны, это хорошо - редкий представитель сильного пола способен похвастаться такой же эмпатией, вниманием к своей партнерше и чувственностью. Однако в случае с представителем водного знака плюс нередко перерастает в минус. Рак склонен тревожиться по мелочам и пытаться читать между строк. Заметив, что избранница стала приходить домой позднее или много времени проводит с телефоном в руках, он непременно нафантазирует себе появившегося соперника или уже свершившийся факт измены.
В этом случае Рак проявит себя как безумный ревнивец и устроит своей половинке сцену.
Лев
В романтических отношениях Львы - настоящие собственники. Они хотят, чтобы избранница принадлежала только им, что, в общем-то, вполне естественно для любящего мужчины, вот только у Львов это желание принимает гипертрофированные формы. Уроженцы огненного знака требуют от второй половинки отчетов о каждом новом знакомом мужского пола и категорически запрещают с кем-либо флиртовать. В обратном случае несчастную спутницу Льва ожидает грандиозный скандал.
Представители этого знака не терпят, когда внимание достается не им, а кому-то другому, и перетягивают одеяло на себя всеми способами, в том числе довольно сомнительными.
Скорпион
Скорпионы готовы преподнести своей избраннице целый букет… из своих негативных качеств. Уроженцы самого “ядовитого” знака зодиака собрали комбо - их можно отнести и к ревнивцам, и к собственникам, и к манипуляторам. Мужчины-Скорпионы получают настоящее наслаждение от бурных ссор и выяснений отношений, поэтому они будут регулярно изводить ими свою партнершу. Далеко не каждая женщина способна жить среди итальянских страстей, однако Скорпион способен надоедать даже своим бывшим после расставания.
Он будет напоминать о себе, чтобы убедиться, что имеет власть над жертвой своих манипуляций.