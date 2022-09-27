Собственник, манипулятор и ревнивец: мужчины этих знаков зодиака невыносимы в отношениях

В романтических отношениях не все бывает гладко - без ссор и конфликтов не обходится ни одна пара. Однако бывают случаи, когда разногласия становятся практически ежедневными, а упреки звучат из уст чаще, чем комплименты и признания в любви. В этом случае стоит задуматься, быть может, дело в партнере? Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых способны превратить романтическую связь в настоящий ад.

Рак

Мужчины, появившиеся на свет под знаком Рака, известны своей эмоциональностью. С одной стороны, это хорошо - редкий представитель сильного пола способен похвастаться такой же эмпатией, вниманием к своей партнерше и чувственностью. Однако в случае с представителем водного знака плюс нередко перерастает в минус. Рак склонен тревожиться по мелочам и пытаться читать между строк. Заметив, что избранница стала приходить домой позднее или много времени проводит с телефоном в руках, он непременно нафантазирует себе появившегося соперника или уже свершившийся факт измены.

В этом случае Рак проявит себя как безумный ревнивец и устроит своей половинке сцену.

Лев

В романтических отношениях Львы - настоящие собственники. Они хотят, чтобы избранница принадлежала только им, что, в общем-то, вполне естественно для любящего мужчины, вот только у Львов это желание принимает гипертрофированные формы. Уроженцы огненного знака требуют от второй половинки отчетов о каждом новом знакомом мужского пола и категорически запрещают с кем-либо флиртовать. В обратном случае несчастную спутницу Льва ожидает грандиозный скандал.

Представители этого знака не терпят, когда внимание достается не им, а кому-то другому, и перетягивают одеяло на себя всеми способами, в том числе довольно сомнительными.

Скорпион

Скорпионы готовы преподнести своей избраннице целый букет… из своих негативных качеств. Уроженцы самого “ядовитого” знака зодиака собрали комбо - их можно отнести и к ревнивцам, и к собственникам, и к манипуляторам. Мужчины-Скорпионы получают настоящее наслаждение от бурных ссор и выяснений отношений, поэтому они будут регулярно изводить ими свою партнершу. Далеко не каждая женщина способна жить среди итальянских страстей, однако Скорпион способен надоедать даже своим бывшим после расставания.