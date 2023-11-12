Собственная мать считала некрасивой: участи дочери Гурченко врагу не пожелаешь (фото)

Самым большим разочарованием для Людмилы Гурченко стала ее собственная дочь. Мария Королева пережила мать всего на шесть лет. Отношения между родственницами никогда не были хорошими.

Звезда советского кино проявляла излишнюю строгость и требовательность в общении с наследницей. Артистка хотела, чтобы ее ребенок также был знаменит на всю страну. Но вот незадача: никакими талантами девочка не обладала и о славе не мечтала.

Попытки сделать из Королевой актрису или певицу потерпели полный провал. В случаях, когда природа обделила способностями, часто добиться успеха помогает притягательная внешность. Но и этого у Марии не обнаружилось.

Даже собственная мать считала ее некрасивой. Гурченко не раз критиковала дочь за слишком простой стиль в одежде, нежелание делать макияж и прическу, носить украшения. В результате Королева все больше замыкалась в себе и отдалялась. Ее жизнь сложилась трагически — такой участи не пожелаешь и врагу.

Мария так и не построила карьеру и скончалась довольно молодой — в 58 лет. Женщина направлялась на прием к врачу, ей стало плохо, она потеряла сознание. Смерть наступила прямо в подъезде.